Рост цен производителей в США в марте стал рекордным в истории. В сравнении с мартом 2021 года индекс PPI вырос на 11,2%. Было достигнуто максимальное значение за всё время расчета показателя начиная с 1981 года, передает телеканал «Известия». Сильнее всего цены разгоняет топливо. Дизель в марте в США подорожал на 20,4%.

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