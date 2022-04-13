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Липецкий хлебозавод реконструируют за 900 млн рублей

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В Липецкой области производитель хлебобулочных изделий АО «Лимак» вложит 900 млн рублей в реконструкцию хлебозавода № 5. Компания заказала оборудование за рубежом, но допускает, что с его доставкой возникнут проблемы. В рамках реконструкции планируется установить батонную линию.

О предстоящем ремонте на предприятии рассказал губернатору Игорю Артамонову совладелец компании Владимир Никитенко. Он отметил, что повышение цен на сырье сказалось на себестоимости конечного продукта. На социально значимые сорта хлеба сохраняются регулируемые наценки, пишет ИА «Абирег».

В конце марта сообщалось, что в Липецкой области запускают производство российских электромобилей под брендом Evolute. Компания «Моторинвест» вложит 13 млрд рублей в организацию производства электромобилей за 11 лет. За это время планируется произвести более 242 тыс. электромобилей пяти моделей глубокой степени локализации.

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