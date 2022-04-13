Отделение реабилитации открыли в больнице Воркуты

В Воркутинской больнице (Республика Коми) открыли реабилитационное отделение на 30 коек. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

Отделение предназначено для реабилитации пациентов, перенесших инсульт, инфаркт, имеющих заболевание периферической нервной системы, поражения сосудов мозга. Как уточнила заведующая отделением, врач-невролог Марина Старкова, направление на реабилитацию выдает лечащий врач.

Отделение рассчитано на пребывание 30 человек в условиях круглосуточного стационара, пишет ИА «Комиинформ». Помощь пациентам оказывают квалифицированные врачи, медсестры (палатные, процедурные, по физиотерапии, ЛФК и массажу). В частности, с людьми работают невролог, психолог, логопед, инструктор по лечебной физкультуре, физиотерапевт.

«Мы только начинаем развивать на территории нашего города реабилитационное направление. Это лишь начало пути», — рассказал главврач больницы Сергей Бакаев. По его словам, в дальнейшем планируется усилить реабилитационное направление на амбулаторном этапе.

В марте минздрав Коми сообщил, что в Усинской центральной районной больнице установили новый цифровой флюорограф и маммограф. Современное диагностическое оборудование приобретено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.