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В МИЦ «Известия» обсудят способы снизить кредитную нагрузку

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14 апреля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Кредитные каникулы, программы реструктуризации: как снизить долговую нагрузку?»

Как изменилась ситуация с долговой нагрузкой граждан? Какие жалобы фиксируются на кредитном рынке? По какой причине банки могут отказать в кредитных каникулах? Как действовать заемщику, если он не проходит по параметрам кредитных каникул, но испытывает проблемы с выплатой долга? Какие сейчас существуют возможности реструктуризации долга?

Участники:

  • Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй;
  • Евгения Лазарева, руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков»;
  • Алексей Войлуков, вице-президент Ассоциации банков России;
  • Эльман Мехтиев, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств; заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

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