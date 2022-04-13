В МИЦ «Известия» обсудят способы снизить кредитную нагрузку

14 апреля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Кредитные каникулы, программы реструктуризации: как снизить долговую нагрузку?»

Как изменилась ситуация с долговой нагрузкой граждан? Какие жалобы фиксируются на кредитном рынке? По какой причине банки могут отказать в кредитных каникулах? Как действовать заемщику, если он не проходит по параметрам кредитных каникул, но испытывает проблемы с выплатой долга? Какие сейчас существуют возможности реструктуризации долга?

Участники:

Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй;

Евгения Лазарева, руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков»;

Алексей Войлуков, вице-президент Ассоциации банков России;

Эльман Мехтиев, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств; заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.