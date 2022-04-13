Лодку напечатают на самом большом в мире 3D-принтере в Иннополисе

В Иннополисе в Татарстане на самом большом в России 3D-принтере напечатают лодку длиной 7 м. О проекте рассказал руководитель лаборатории робототехники Университета Иннополис Артур Шимановский.

Лодку планируют напечатать к лету этого года. Еще четыре дня уйдет на «выпечку» плавсредства. Его изготовят из недорогого и производящегося в России материала, АБС-пластика. Лодку оснастят двигателем. Испытания проведут на Волге.

Как уточняет Inkazan.ru, в лаборатории робототехники Иннополиса таким образом решили протестировать 3D-принтер. Ранее ее специалисты разработали аппаратно-программный комплекс для этого робота.

Одним из достоинств напечатанной лодки будет возможность изменить ее под запросы заказчика, отметили в лаборатории. Производство этого судна окажется в два-три раза дешевле производства пятиметрового классического катера.