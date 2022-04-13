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Эксперты выяснили причину запаха гари на МКС осенью 2021 года

Экспертиза: источником запаха гари на МКС осенью 2021 года стал преобразователь тока батарей
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Запах гари появился в служебном модуле «Звезда» российского сегмента МКС в сентябре 2021 года из-за поломки преобразователя тока аккумуляторных батарей. Об этом говорится в экспресс-анализе медицинских аспектов обеспечения безопасности полета экипажа МКС-65, опубликованном в журнале «Пилотируемые полеты в космос» (издание ЦПК).

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В своем анализе эксперты основываются на осмотре электрических кабелей, разъемов и приборов системы электропитания (СЭП) на предмет наличия следов горения, который был проведен 10 сентября прошлого года.

«По докладу экипажа, причиной задымления и появления постороннего запаха явился вышедший из строя (перегоревший) прибор ПТАБ-2 (преобразователь тока аккумуляторных батарей) за панелью 228 СМ РС МКС», — говорится в отчете специалистов.

Аварийная сигнализация сработала в модуле «Звезда» 9 сентября в 04:55 мск при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов. Космонавты пожаловались на запах горящего пластика и задымление.

Космонавт Олег Новицкий рассказал, что данные показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа. Однако обнаружить источник задымления не удалось.

«Роскосмос» подтвердил срабатывание аварийной сигнализации, но подчеркнул, что инцидент не оказал влияния на подготовку космонавтов к выходу в открытый космос, она велась штатно.

Отмечалось, что, по данным главной оперативной группы управления российским сегментом станции, все системы работали штатно, состав воздуха на борту был очищен, здоровью экипажа ничего не угрожало.

В тот же день российские космонавты взяли пробы воздуха в модуле «Звезда», где произошло задымление.

В составе 65-й экспедиции на МКС были россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, японец Акихико Хосидэ (командир станции) и француз Тома Песке.

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