Боксеру Фьюри пригрозили уголовным делом за связь с наркокартелем

Ирландская полиция настоятельно рекомендовала Тайсону Фьюри и другим британским боксерам разорвать все связи с семейством Кинахан, занимающимся контрабандой наркотиков и оружия. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщили в газете The Times.

«Если вы имеете дело с этими лицами [семьей Кинахан], которые находятся в розыске, вы попадете под уголовную ответственность как соучастники», — предупредил комиссар полиции Дрю Харрис во время пресс-конференции.

Тайсон Фьюри связан контрактом с промоутерской компанией Кинахана MTK Global. В 2017 году организация официально разорвала связи с преступным сооснователем, но в мае 2020 года признала, что он может быть советником бойцов, интересы которых представляет компания.

Предполагается, что Фьюри может до сих пор поддерживать связь с главой наркокартеля. Их видели вместе на различных мероприятиях, также боксер неоднократно упоминал Кинахана в своих социальных сетях.

23 апреля Тайсон Фьюри должен принять участие в поединке с обязательным претендентом на титул чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC), англичанином Диллианом Уайтом. Однако бой может оказаться под вопросом, если спортсмену предъявят обвинения.

12 апреля Госдеп США в рамках программы по борьбе с наркотиками назначил вознаграждение в размере до $5 млн за информацию о местонахождении Дэниела Кинахана, а также его брата и отца. Все трое обвиняются в контрабанде запрещенных веществ и незаконном распространении огнестрельного оружия. На сегодняшний день глава картеля проживает в Дубае, куда переехал в 2019 году. Несмотря на признание Верховным судом Дублина вины Кинахана, никаких обвинений ему предъявлено не было.