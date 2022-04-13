В экспертном дискурсе на Западе беспрецедентное экономическое давление на Россию выдается как необратимый и успешный процесс. Однако в США осознают: их ставки в этой игре сопоставимы с российскими, а может быть, и выше, ведь на кону сейчас судьба доллара как ключевой мировой резервной валюты — под вопросом оказалась вся логика глобальной экономики. В ее рамках главные производители ресурсов и товаров Россия и Китай обменивали свои физические товары на красивые купюры, складывали их в западных банках явно не для того, чтобы они оказались замороженными.

Теперь для многих стран, которые стремятся к внешнеполитической самостоятельности, встанет вопрос: где именно и в какой форме хранить избытки своих ресурсов? Имеет ли теперь смысл делать это в форме облигаций государственного займа США и хранить их в западных банках? Или разумнее поменять их на ресурсы, которыми можно суверенно распоряжаться, невзирая на то, кто и что думает про твою внешнюю политику. Сейчас это узловой стресс для мировой хозяйственной системы. Инициировав заморозку российских золотовалютных резервов, американцы запустили цепную реакцию сомнений в подлинной «глобальности» мировой экономики, в защищенности финансовых активов стран на зарубежных рынках.

В интересах Запада — сохранить хотя бы частично глобальный характер финансовых рынков. Для этого надо сделать не только Россию и Китай, но и другие государства-держатели долга стран Запада по-прежнему заинтересованными в его хранении за рубежом. Сейчас Америка позволяет пользоваться замороженными средствами России для оплаты купонов по внешним долгам. Нельзя исключать и разморозки этих средств в будущем. Однако такой шаг может сопровождаться большим количеством условий с обеих сторон. Например, подбираясь сейчас к возрождению иранской ядерной сделки, американцы и британцы начинают предлагать Тегерану очень выгодные условия. Так, иранцы выторговали у британцев выплату компенсации за не поставленные последними танки в 1970-х годах прошлого века.

Среди американских аналитиков также звучат идеи, что США не должны создать для России безвыходной ситуации, когда она не будет иметь альтернативы, кроме как ориентироваться исключительно на Китай. Приходится признать, что такие голоса пока остаются в меньшинстве: американская элита ратует за экономическое удушение нашей страны, особенно в ходе нынешней острой фазы кризиса. Действительно, на Западе сегодня доминирует иллюзорное представление, что вал санкционных ограничений вызовет шоковую реакцию российского общества и подорвет поддержку властей.

Однако в долгосрочной перспективе для властей США приобретет большее значение именно цель разрыва российско-китайской экономической связки, которая способна подорвать устойчивость глобального экономического порядка. А для этих целей снятие части санкций с России неизбежно. Примеры подобного рода действий у нас сейчас перед глазами: США пытаются реанимировать отношения с Венесуэлой и Ираном, чтобы снизить остроту энергетического кризиса на мировых рынках.

Очевидно, что глобальная экономика не будет прежней: по итогам кризиса неизбежно возникнут новые структуры. Они окажутся не столь взаимозависимыми, но все равно будут позволять осуществлять оптимальный с точки зрения балансов интересов сторон экономический обмен. Сценарий тотальной экономической блокады России маловероятен.

Сценарий отказа Европы от российских энергоресурсов также нужно считать маловероятным. В мире не существует такого количества избыточного газа, и невозможно быстро нарастить его добычу из других источников потому, что спрос на газ не снижается. Западное потребление не растет такими темпами, какими оно увеличивается в Индии, Китае и Африке. Страны НАТО могут экспериментировать с альтернативными поставщиками, но стоимость газа вырастет как минимум в два раза. Через три года будет сложно объяснить немецкому избирателю, почему он вынужден платить за газ в два раза больше, ведь украинский кризис был уже три года тому назад.

Пока наши коллеги на Западе доказали лишь свою высокую готовность театрально жертвовать тем, что можно уступить на недолгий срок. Это как поставить себе на аватарку в социальных сетях чей-нибудь флаг на неделю-другую. Жизнь подсказывает, что между нами возобновится некая форма взаимоприемлемого экономического обмена в сфере энергетики, призванная для них в первую очередь снять стрессовое давление на европейский электорат.

Риски возникновения альтернативных международных экономических структур и невозможность «отменить» российское присутствие в европейской экономике свидетельствуют о возможности частичной отмене санкций Запада. Это касается сфер энергетического, продовольственного обмена, разорванных сейчас производственных цепочек, покупок совершенно необходимых им российских товаров и природных ресурсов. В перспективе нормализуется также транспортное сообщение, включая авиационное. Это экономически целесообразно для всех стран Европы, в том числе России, и станет важной основой нового, холодного, мира на Европейском континенте.

Автор — программный директор клуба «Валдай», декан факультета международных отношений МГИМО МИД России

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