Новостройки бизнес-класса в Москве подорожали на 7,2%

Средневзвешенная цена квадратного метра в новостройках бизнес-класса Москвы за I квартал 2022 года выросла на 7,2%, достигнув 422,6 тыс. рублей. Об этом рассказали аналитики «Метриум».

Рост цен был зафиксирован во всех округах. В большей степени выросла цена на новостройки в САО (+19,7%) и ЮЗАО (+11,3%). В меньшей степени изменилась цена в ЮАО (+3,4), СЗАО (+3,6%) и ЮВАО (+3,6%), где подавляющая часть предложений находится в корпусах на начальном этапе строительства либо на этапе монтажа. В САО и ЮЗАО вариантов на старте строительства нет, рассказали аналитики.

Увеличение стоимости «квадрата» за I квартал 2022 года сопоставимо с аналогичным периодом 2021 года: тогда произошло увеличение на 7%. Годовой прирост на конец марта 2022 года составил 31,3%. За последний год наиболее резкий скачок стоимости был отмечен во II квартале 2021 года (тогда цена поднялась на 14,9% за квартал), после этого цена росла более плавно, отметили специалисты.

В конце марта 2022 года средний бюджет предложения на первичном рынке бизнес-класса составил 29,3 млн рублей (+7,8% за квартал). Рост за квартал произошел по всем типологиям, кроме студий: однокомнатные квартиры — 20,7 млн рублей (+6,6%); двухкомнатные — 29,1 млн рублей (+8,6%); трехкомнатные — 39,9 млн рублей (+8,3%); многокомнатные — 53,8 млн рублей (+4,1%).

«Объем предложения на рынке бизнес-класса к концу I квартала 2022 года, в отличие от массового сегмента, заметно уменьшился: количество предложений сократилось на 12,3%, совокупная продаваемая площадь — на 12%», — комментирует Наталья Сазонова, директор по развитию компании «Метриум».

Активность девелоперов была умеренной, на рынок вышли три новых проекта, все — в последнем месяце квартала, добавила она.

7 апреля независимый финансовый эксперт Александр Патешман посоветовал вкладывать средства в нежилую недвижимость. По его словам, за последние годы она практически не выросла в цене и в дальнейшем будет очень востребована. В частности, речь идет о машино-местах и кладовых помещениях.

6 апреля исследование компании «Ромир» показало, что большинство россиян признались в наличии сбережений не более чем на три месяца. Так, в начале марта «подушка безопасности» была у 56% россиян, причем у 46% из них в заначке были только рубли. 41% из тех, кто имел сбережения, их хватило бы не более чем на три месяца, 26% накопили денег на полгода, 19% — на год. Только 14% — более чем на год.