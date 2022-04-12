Индия планирует увеличить экспорт в РФ на $2 млрд. Администрация премьер-министра страны Нарендры Моди активно ведет переговоры с Москвой. Индия рассчитывает увеличить поставки в Россию целого ряда товаров, а именно — фармацевтической продукции, органической и неорганической химии, молочки, а также чая, кофе и товаров для дома. Нью-Дели намерен поставлять в РФ товары из третьих стран, передает телеканал «Известия». С марта этого года РФ и Индия обсуждают переход на расчеты в рублях и рупиях. А также планируется увеличить закупки нефти в России. Между тем США просят Индию занять более жесткую позицию в отношении Москвы и сократить импорт энергоносителей. Взамен Вашингтон предлагает Нью-Дели партнерство во многих сферах. При этом в министерстве иностранных дел Индии заявили, что не собираются сокращать закупки российской нефти. По словам главы внешнеполитического ведомства, торговля с Россией соответствует интересам страны.

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