Жители Донбасса рассказали «Известиям» про «танк-призрак»

Беженцы из населенного пункта Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР) во вторник, 12 апреля, рассказали корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину о «танке-призраке».

По словам местных жителей, танк приезжал к жилым домам в половине пятого утра, делал несколько выстрелов, после чего начинались обстрелы города.

«Он приезжал в полпятого утра и стрелял, что он на месте. Потом начинались сильные обстрелы города. Он или ложные метки такие оставлял, или что. Минометами пытались в него попасть, но вроде бы до сих пор он не был пойман. Он сжег половину города, это он. Прямо зажигательной смесью. Он сжег здание собеса, загса, чулочную фабрику, дом напротив, наши полдома», — рассказала жительница Донбасса Людмила Бондаренко.

По словам ее мужа, Виктора Бондаренко, соседи рассказали, что танк был похож на американский. Супруги также сообщили, что видели людей в американской военной форме, которые при этом вежливо разговаривали с местными жителями на русском языке.

«Заходили к нам в подвал два раза люди. Они одеты с иголочки, в американской форме, ездили на «Хаммере» с пулеметом крупнокалиберным. Чисто на русском с нами говорили», — рассказал Виктор Бондаренко.

Ранее в этот день представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал о тяжелой гуманитарной ситуации в Рубежном. По его словам, в населенном пункте ведется плановая боевая работа, есть уже ряд продвижений. Работа ведется сложно, поскольку вооруженные формирования Украины прикрываются мирным населением как живым щитом.

В середине февраля в Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об ухудшении обстановки в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

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