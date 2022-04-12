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«Роснефть» открыла корпус Малой академии наук в Якутии

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В селе Чапаево в Якутии открылся новый корпус Малой академии наук, который построила «Роснефть». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Площадь здания составляет 7 тыс. кв м. Там будут учиться дети не только из крупных городов, но и из отдаленных районов республики.

В день открытия для школьников старших классов прошли первые занятия.

Дату 12 апреля, День космонавтики, выбрали не случайно: на территории образовательного центра планируют создать космический полигон, где будут проходить испытания мини-аналогов луноходов и марсоходов. Выпускники физико-математического лицея имени Ларионова города Якутска уже создали модель дистанционно управляемого марсохода. Прототип весит около 15 кг.

«Космический полигон Малой академии наук Якутии станет единственной образовательной лабораторией в стране, где школьники смогут проводить испытания космических робототехнических передвижных средств. Кроме того, при помощи спутниковой антенны, расположенной на крыше здания, можно будет следить за передвижениями метеоспутников», — рассказали в пресс-службе «Роснефти».

Здание Малой академии наук состоит из двух смежных блоков — учебного на 150 мест и жилого на 100 мест. В учебном заведении расположены современные лаборатории, научно-образовательный центр по изучению криолитозоны, IT-центр, коворкинг, актовый зал, библиотека с читальным залом, телестудия, спортивный и тренажерные залы.

В «Роснефти» заявили о заинтересованности в привлечении в свои ряды специалистов из числа местных кадров: в Якутии работает дочернее предприятие компании — «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», которое участвует в решении важнейших образовательных и социальных задач. С 2017 по 2021 год предприятие оказало поддержку социально ориентированным проектам, направленным на улучшение качества жизни населения региона, на сумму более чем 1 млрд рублей.

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