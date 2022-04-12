Нападение в час пик: что известно о стрельбе в метро Нью-Йорка

Неизвестный открыл стрельбу на станции метро «36-я улица» в Нью-Йорке, в округе Бруклин. Нападение произошло утром во вторник, 12 апреля, когда на станции был час пик. Известно как минимум о 13 пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии. Данных о погибших пока не поступало. Стрелявший скрылся с места преступления, сейчас его ищет полиция. Кадры с места происшествия — в галерее «Известий»
На весь экран
Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Первоначально сообщалось о пяти пострадавших во время стрельбы, из которых как минимум один был в тяжелом состоянии. Позднее стало известно, что пострадали как минимум 13 человек. Вероятнее всего, кто-то мог пострадать уже в результате возникшей на станции давки
На весь экран
Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Инцидент произошел около 8:30 (около 15:30 мск), в час пик, на станции, через которую проходят три линии метро
На весь экран
Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Также сообщалось о задымлении и наличии на месте взрывных устройств, однако эта информация не подтвердилась, сообщили в полиции города
На весь экран
Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Нападавшему удалось скрыться с места происшествия — сейчас его разыскивают правоохранители
На весь экран
Фото: REUTERS/Jeenah Moon
По данным полиции, это был мужчина ростом около 1,67 м и весом около 80 кг. Полицейские считают, что он действовал в одиночку. Свидетели говорят, что на нем были противогаз и оранжевый рабочий жилет
На весь экран
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Национальная гвардия США на Центральном вокзале Нью-Йорка (Манхэттен) после нападения в Бруклине
На весь экран
Фото: REUTERS/Jeenah Moon
По свидетельствам очевидцев, нападавший скрылся по путям, поэтому сразу после нападения полиция начала прочесывать тоннели нью-йоркского метро
На весь экран
Фото: REUTERS/Jeenah Moon
Поезда на линиях метро, которые проходят через станцию, задерживаются. Полиция предупреждает о сбоях в работе городского транспорта и просит воздерживаться от посещения этой части города
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.