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Нападение в час пик: что известно о стрельбе в метро Нью-Йорка

Мужчина утром открыл огонь по пассажирам на одной из станций в Бруклине
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Стрельба в Бруклине
Фото: Getty Images/Spencer Platt
Неизвестный открыл стрельбу на станции метро «36-я улица» в Нью-Йорке, в округе Бруклин. Нападение произошло утром во вторник, 12 апреля, когда на станции был час пик. Известно как минимум о 13 пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии. Данных о погибших пока не поступало. Стрелявший скрылся с места преступления, сейчас его ищет полиция. Кадры с места происшествия — в галерее «Известий»
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Стрельба в Бруклине
Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Первоначально сообщалось о пяти пострадавших во время стрельбы, из которых как минимум один был в тяжелом состоянии. Позднее стало известно, что пострадали как минимум 13 человек. Вероятнее всего, кто-то мог пострадать уже в результате возникшей на станции давки
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Стрельба в Бруклине
Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Инцидент произошел около 8:30 (около 15:30 мск), в час пик, на станции, через которую проходят три линии метро
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Стрельба в Бруклине
Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Также сообщалось о задымлении и наличии на месте взрывных устройств, однако эта информация не подтвердилась, сообщили в полиции города
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Стрельба в Бруклине
Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Нападавшему удалось скрыться с места происшествия — сейчас его разыскивают правоохранители
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Стрельба в Бруклине
Фото: REUTERS/Jeenah Moon
По данным полиции, это был мужчина ростом около 1,67 м и весом около 80 кг. Полицейские считают, что он действовал в одиночку. Свидетели говорят, что на нем были противогаз и оранжевый рабочий жилет
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Стрельба в Бруклине
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Национальная гвардия США на Центральном вокзале Нью-Йорка (Манхэттен) после нападения в Бруклине
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Стрельба в Бруклине
Фото: REUTERS/Jeenah Moon
По свидетельствам очевидцев, нападавший скрылся по путям, поэтому сразу после нападения полиция начала прочесывать тоннели нью-йоркского метро
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Стрельба в Бруклине
Фото: REUTERS/Jeenah Moon
Поезда на линиях метро, которые проходят через станцию, задерживаются. Полиция предупреждает о сбоях в работе городского транспорта и просит воздерживаться от посещения этой части города
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