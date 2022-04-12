Нападение в час пик: что известно о стрельбе в метро Нью-Йорка

Неизвестный открыл стрельбу на станции метро «36-я улица» в Нью-Йорке, в округе Бруклин. Нападение произошло утром во вторник, 12 апреля, когда на станции был час пик. Известно как минимум о 13 пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии. Данных о погибших пока не поступало. Стрелявший скрылся с места преступления, сейчас его ищет полиция. Кадры с места происшествия — в галерее «Известий»