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5 человек погибли и 13 получили ранения в результате стрельбы в Нью-Йорке

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На станции метро 36th Street в боро Нью-Йорка Бруклине во вторник, 12 апреля, были застрелены 5 человек.

«Было застрелено несколько человек и обнаружено несколько взрывчатых веществ. Полиция Нью-Йорка подтверждает наличие взрывных устройств на станции 36th Street», — сообщается на странице Intel Point ALERT в Twitter.

Информагентство The Associated Press со ссылкой представителя пожарной охраны Нью-Йорка сообщает, что пожарные среагировали на сообщения о задымлении в округе Сансет-Парка и обнаружили, что несколько человек были застрелены. Также отмечается, что взрывчатки не взорвались. Ведомство подчеркивает, что 13 человек пострадали, однако подробностей о том, что конкретно повлекло за собой эти травмы, пока не сообщается.

Американская газета The New York Times сообщает о задымлении внутри станции. Издание отмечает, что выстрелы были слышны приблизительно в 8:30 утра по местному времени, в час пик. Отмечается, что во время стрельбы была использована дымовая шашка.

1 февраля, один ученик погиб и еще один был ранен в результате стрельбы рядом со школой в городе Ричфилде штата Миннесота. По словам шефа полиции города, неизвестный скрылся сразу после того, как открыл огонь.

9 февраля в средней школе Маккинли города Буффало в штате Нью-Йорк (США) при стрельбе охранник и ученик получили огнестрельные ранения.

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