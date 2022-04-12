Археологические раскопки для воссоздания церкви проведут в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде объявлен конкурс для поиска подрядчика, который проведет археологические раскопки на улице Рождественской. Работы необходимо выполнить перед воссозданием Троицкой церкви.

Раскопки пройдут на площади 510 кв. м. В процессе работ подрядчик должен вскрыть культурный слой, составить чертежи с находками, а также выполнить анализ костных останков. Об этом пишет ИА «НьюсНН». Максимальная стоимость контракта составит 6,88 млн рублей.

Провести раскопки необходимо до 25 июня 2022 года.

На участке, где расположится церковь, длительное время находилось кафе. Здание было в аварийном состоянии, в итоге его снесли. Позже власти региона сообщили, что на участке воссоздадут Троицкую церковь, которая располагалась там же в XVII веке. Стоимость строительства оценивают в 120 млн рублей.