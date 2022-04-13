Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо решил остудить пыл европейских чиновников, предупредив их о последствиях введения санкций в отношении российской нефти. По его словам, такие меры могут привести к одному из самых серьезных потрясений с поставками черного золота за всю историю, восполнить потери этих объемов будет невозможно. Генсек ОПЕК заявил, что «ожидает потери более 7 млн баррелей в день российского экспорта нефти и топлива из-за текущих и будущих санкций».

На самом деле глава нефтяного картеля даже чуть приуменьшил значения потерь. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), это сейчас Россия поставляет на экспорт порядка 4 млн баррелей нефти в сутки (и более 3 млн баррелей нефтепродуктов). А в прошлом году, как, впрочем, и в большинстве своем, экспорт доходил до 5 млн баррелей. По данным того же МЭА, потребление Европы составляет 13 млн баррелей, четверть из которых приходится на Россию. Как Старый Свет намеревается восполнить этот объем, пока не совсем понятно.

Еще в прошлом году российские бизнесмены говорили о том, что, пережив кризисные времена, когда цены на нефть достигали отрицательных значений, пережив пандемию, мировая нефтяная отрасль стала испытывать серьезное недоинвестирование. Только для поддержания нынешнего уровня добычи необходимо порядка $17 трлн до 2040 года. По данным МЭА, в январе общий мировой объем производства составил 98,7 млн баррелей в сутки. А прогноз спроса на 2022 год, по версии американской EIA, составит свыше 100 млн баррелей. Что уже говорит о возможном дефиците.

Предвидя проблему с предложением в случае введения санкций, в поисках дополнительных объемов нефти американская администрация уже пробежалась по крупнейшим производителям черного золота, однако пока не смогла найти среди них спасителей ситуации.

Эр-Рияд не поспешил пойти навстречу просьбам Вашингтона увеличить добычу, ссылаясь на обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Хотя в прошлом саудовские правители несколько раз увеличивали или сокращали объемы производства нефти, чтобы угодить союзникам в США. Теперь же выбор в пользу поддержания высоких цен показывает, что в Персидском заливе больше не нуждаются в одобрении со стороны Вашингтона и заключают новые союзы с единомышленниками.

Все ожидали, что скоро на рынок поступит иранская нефть, санкции против которой могли бы снять, если бы в Вене смогли договориться с Тегераном по поводу ядерной программы. Однако на днях президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что республика ни на шаг не отступит от реализации своего права на развитие мирной ядерной программы.

Но даже если допустить, что санкции были бы сняты, Иран бы не смог покрыть своими объемами исчезнувшие российские поставки. Республика потенциально способна увеличить добычу сырой нефти с нынешних 2,5 млн баррелей в сутки примерно до 3,8 млн, то есть дополнительно на экспорт может быть направлено только 1,3 млн.

Венесуэла, которая пока также находится под американскими санкциями, тоже способна увеличить добычу — до 1,2 млн баррелей с нынешних 800 тыс. Но на это нужны время и средства. Да и объемы далеки от тех потерь, которые может ощутить рынок в случае введения эмбарго на российскую нефть.

Вероятно, президент США Джо Байден, который уже ввел запрет на поставки российской нефти в Штаты и пытается объяснить американцам, что в росте цен на топливо виноват российский лидер, надеется спасти Европу высвобождением стратегических запасов. В начале апреля стало известно, что страны — члены МЭА вместе с США в течение полугода выпустят на рынок 240 млн баррелей из стратегических запасов, но это эквивалентно всего 1,3 млн баррелей в сутки. Но даже и эти объемы эксперты ставили под сомнение, так как мощности могут быть ограничены 500 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, нужно понимать, что, высвободив такой объем нефти из резервов, нужно будет их восполнять. И восполнять не по кризисным низким ценам, а по ценам, которые будет диктовать рынок в условиях острого дефицита. Как уже не раз отмечалось, в случае введения эмбарго стоимость черного золота может вырасти до $150 за баррель.

В общем, не бьется арифметика. И пусть даже по какому-то чуду и Венесуэла, и Иран, и МЭА сегодня или завтра выведут на рынок свои максимальные возможности. Все цифры абсолютно прозрачные, и западным политикам стоит лишь вместе сесть и посчитать, к чему может привести их желание загнать российских нефтяников в угол. В первую очередь этот опрометчивый шаг доведет Старый Свет до рецессии и выведет европейцев на улицу. Не рой другому яму, как говорится.

Тем временем, хотя подавляющее большинство европейских компаний уже объявили о санкциях в отношении черного золота из РФ, российский экспорт нефти сегодня не демонстрирует никаких признаков снижения. Поставки за первые семь дней апреля составили 4 млн баррелей в сутки, что является самым высоким уровнем в этом году. Единственное, что влияет на объемы экспорта, — более длительные расстояния, по которым идут грузы.

При этом объявления об отказе от российской нефти в ряде случаев оказались не более чем декларациями, не имеющими отношения к реальным действиям. На днях стало известно, что голландская Shell продолжает покупать черное золото из РФ, блендируя его с сырьем третьих стран. Можно предположить, что это не первая и не последняя компания, которая поступила таким образом.

Автор — руководитель проекта Tekface, эксперт межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России

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