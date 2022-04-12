В Москве сезон речной навигации откроется 24 апреля

В Москве 24 апреля открывается сезон речной навигации. Об этом сообщает во вторник, 12 апреля, пресс-служба департамента транспорта столицы.

В этом году формат прогулочных речных перевозок обновят. Для удобства пассажиров на причалах создадут единую навигацию по аналогу метро. На картах будут указаны все остановки и места посадки, а у каждого маршрута будет свой цвет.

«Перевозки станут удобнее, безопаснее и понятнее для пассажиров», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы снизить вероятность аварийных ситуаций, будет работать круглосуточный мониторинг акватории Москвы-реки, к которому подключены 44 причала.

Цены на проезд в регулярном речном транспорте определят в ближайшее время.

В департаменте отмечают, что ежегодно прогулочными маршрутами по Москве-реке пользуются 1,2 млн пассажиров.

На прошлой неделе, 6 апреля, сообщалось о досрочном открытии пассажирской навигации в Самаре. По данным Самарского речного пассажирского предприятия, теплоходы отправляются до пристани Поголятино, которая находится недалеко от села Рождествено. Добраться до самого Рождествено теплоходы пока не могут из-за льда. Первые теплоходы отправляются из Самары в 6:00, последние — в 18:30.