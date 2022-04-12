Дорожную разметку обновят на 250 улицах Новосибирска

В Новосибирске к октябрю планируют обновить дорожную разметку на 256 улицах. Об этом сообщает Telegram-канал мэрии города.

Работы стартуют после наступления подходящих погодных условий. Согласно технологии, нанесение материала возможно при наступлении постоянной среднесуточной температуры не ниже +15 градусов, уточняет издание VN.ru.

В мае дорожные службы зайдут на основные магистрали. В летний период работы выполнят на других улицах, в частности около образовательных учреждений. В сентябре обновление вновь перейдет на магистрали.

В целом в 2022 году сотрудники городского центра организации дорожного движения планируют нанести более 2 млн пог. м разметки.