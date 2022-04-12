Заммэра Москвы Сергунина пригласила молодежь на форум «Предпринимай. Сейчас»

На ВДНХ 18 апреля пройдет финальная часть интенсива «Предпринимай. Сейчас — 2022», направленного на развитие предпринимательства среди молодежи.

Участники форума обсудят с экспертами, как найти перспективную нишу и какие юридические тонкости стоит учитывать при запуске собственного дела. Своим опытом поделятся управляющие партнеры юридических фирм, основатели рекламных агентств, руководители бизнеса в робототехнической сфере.

«На таких встречах у молодежи есть возможность узнать о поддержке начинающих предпринимателей со стороны города и полезных инструментах для открытия своего дела, познакомиться с перспективными сферами и перенять опыт у руководителей успешных компаний», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Бизнес-акселератор пройдет в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ. Принять участие могут москвичи в возрасте от 16 до 35 лет. Регистрация открыта в приложении «Зачетная Москва».

Первый интенсив прошел 4 апреля. Участники знакомились друг с другом на нетворкинг-сессиях, обсуждали основные трудности при открытии своего дела со столичными рестораторами и предпринимателями, а также решали актуальные задачи современного предпринимательства во время бизнес-игры «Biz-хакатон».

В прошлом году в форуме, который провели в онлайн-формате, участвовали студенты из 75 столичных вузов, а прямую трансляцию посмотрели больше 100 тыс. человек.

Организатором мероприятия является платформа «ВРаботе» проектного офиса «Молодежь Москвы».

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.