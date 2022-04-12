Республиканцы призывают к импичменту Байдена

Республиканцы призвали вынести импичмент Джо Байдену. Обвинения связанные с коррупционным скандалом в его семье, обсудили в эфире телеканала Fox News. В основе претензий республиканцев — история с ноутбуком сына президента США. Деловая переписка Хантера Байдена вызывает у политиков всё больше вопросов.

К примеру, почему ведущие американские СМИ упорно не замечали детали сомнительных сделок бизнесмена. Хантер получил почти $5 млн от китайской энергетической компании CEFC, передает телеканал «Известия». Как отметили журналисты в эфире Fox News, молчание в газетах и на ТВ совпало с президентской предвыборной кампанией. В студии вспомнили как 1,5 года назад во время теледебатов Байден заявил, что его сын не брал ни цента от деловых кругов связанных с Китаем.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.