Сезон лесных и природных пожаров начался в Омской области

На территории Омской области начался сезон ландшафтных и лесных пожаров. Об этом сообщает главное управление лесного хозяйства региона.

С понедельника, 11 апреля, пожароопасный сезон открыт в Омском, Исилькульском, Кормиловском, Полтавском, Москаленском и Называевском районах. Первые возгорания система «ИСДМ-Рослесхоз» начали фиксировать еще на прошлой неделе, но в понедельник в Омском и Кормиловском районах огонь перешел на леса, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

С 12 апреля сезон пожаров также установят на территории Большереченского, Горьковского, Колосовского, Крутинского, Муромцевского, Называевского, Нижнеомского, Саргатского и Тюкалинского районов, а с 15 апреля — в Большеуковском, Знаменском, Седельниковском, Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском районах.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько суток осадков не ожидается, поэтому нужно быть готовыми и во всеоружии. Поэтому подключаются дополнительные силы МЧС России», — рассказал ИА «Город55» замначальника регионального ГУ МЧС России Александр Рекин.

Согласно прогнозу, к выходным дням в регионе потеплеет до летних значений. Специалисты ожидают дальнейшего обострения пожарной обстановки.