Два города в Мурманской области завершили подготовку к паводку

Подготовка к паводку продолжается в Мурманской области. Все мероприятия выполнены в Мончегорске, Апатитах, поселке Молочном, поселках городского типа Туманном и Зеленоборском, а также в Терском районе.

По словам министра энергетики и ЖКХ региона Алексея Лыженкова, администрации муниципалитетов готовят ливневые канализации, дождеприемные колодцы, водоотводящие лотки. Также специалисты запасают мешки с песком. Аварийные бригады находятся в готовности, пишет ИА «Би-порт».

На объектах электроэнергетики сотрудники утверждают планы по обеспечению надежной работы вверенных объектов и формируют аварийные бригады. Кроме того, специалисты готовят мотопомпы, реагенты и погружные насосы.

За минувшую неделю из дворов и с улиц вывезено около 144 тыс. кубометров снега. Уборка выполнена более чем на 4,3 тыс. дворовых территорий, очищено около 1,7 тыс. крыш.