Задержанные в Финляндии картины из российских музеев вернулись в РФ

Картины из собраний российских музеев вернулись в Санкт-Петербург. 29 шедевров живописи задержали на границе с Финляндией из-за санкций, сообщает телеканал «Известия». Ценный груз прошел контроль на Василеостровской таможне. Также с финской границы возвратили экспонаты Третьяковской галереи. Картины из России выставлялись в Италии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.