Космический размах: главные прорывы года

Одним из важнейших событий стало прибытие к Марсу трех автоматических станций, запущенных в прошлом году. 9 и 10 февраля на орбиту вокруг планеты вышли эмиратская «Надежда» (Al Amal) и китайские «Вопросы к небу» («Тяньвэнь-1»), а 18 февраля посадку на марсианскую поверхность совершила американская «Настойчивость» (Perseverance). Под днищем американского ровера находился малый экспериментальный вертолетик «Изобретательность» (Ingenuity), первый полет которого ознаменовал собой рождение внеземной авиации