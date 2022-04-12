Космический размах: главные прорывы года

Для российской космонавтики ключевым событием стал запуск в июле усовершенствованного многоцелевого лабораторного модуля «Наука», который позволит реализовать отечественную программу научно-прикладных исследований и экспериментов. Какие еще прорывы в освоении космического пространства произошли за прошедший год — в фотогалерее «Известий»
14 мая спускаемый аппарат, отделившийся от орбитального отсека «Тяньвэня-1», впервые в истории китайской космонавтики совершил мягкую посадку на Марс, высадив на поверхность шестиколесный вездеход «Бог огня» («Чжужун»)
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Фото: NASA/JPL-Caltech
Одним из важнейших событий стало прибытие к Марсу трех автоматических станций, запущенных в прошлом году. 9 и 10 февраля на орбиту вокруг планеты вышли эмиратская «Надежда» (Al Amal) и китайские «Вопросы к небу» («Тяньвэнь-1»), а 18 февраля посадку на марсианскую поверхность совершила американская «Настойчивость» (Perseverance). Под днищем американского ровера находился малый экспериментальный вертолетик «Изобретательность» (Ingenuity), первый полет которого ознаменовал собой рождение внеземной авиации
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Фото: «ИЗВЕСТИЯ»/Дмитрий Коротаев
Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-20» с японскими туристами с космодрома Байконур
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Фото: Getty Images/NASA/Bill Ingalls
Одно из самых значимых событий года — запуск флагманской обсерватории имени Джеймса Уэбба. Она предназначена для получения изображений удаленных астрономических объектов в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне и позволит изучать галактики и экзопланеты у ближайших звезд в невиданном ранее разрешении
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Фото: NASA/Desiree Stover
Преемник Хаббла сможет заглядывать в пылевые облака, где формируются звезды и планетные системы
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Roscosmos Press Service
Россия впервые в мире запустила к МКС съемочную группу для создания художественного фильма в космосе. В съемках кроме режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд приняли участие российские космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров
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Фото: REUTERS/NurPhoto/Reginald Mathalone
В мае впервые успешно взлетел и приземлился 50-метровый прототип многоразовой сверхтяжелой ракеты Starship, разработанной компанией SpaceX Илона Маска. Предыдущие испытания заканчивались взрывами
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Фото: Getty Images/VCG/Zhang Wujun
Значимым событием стал запуск китайской модульной орбитальной станции «Волшебный дворец» («Тяньгун»), которая по масштабам сопоставима с советским «Миром», но создана по технологиям XXI века
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Фото: «РИА Новости»/пресс-служба Минобороны РФ
После некоторых задержек и переносов с космодрома Плесецк был совершен испытательный пуск модульного носителя тяжелого класса «Ангара-А5»
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Фото: REUTERS/NASA/Bill Ingalls
В ноябре в космос отправился 633-килограммовый зонд DART. Через несколько месяцев он должен на скорости 6,6 километра в секунду врезаться в астероид, чтобы изменить его траекторию и испытать первую систему защиты Земли от потенциально опасных космических объектов
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Фото: «РИА Новости»/КЦ «Южный»/«Роскосмос»
В этом же месяце с космодрома Байконур на орбиту отправилась ракета «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем-модулем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал»
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