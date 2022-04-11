Суд отклонил жалобу Рашкина к Госдуме

Московский городской суд в понедельник, 11 апреля, отклонил апелляционную жалобу депутата Валерия Рашкина на действия Государственной думы, принявшей решение о лишении его депутатской неприкосновенности.

«Определение Тверского районного суда от 06.12.2021 года об отказе в принятии заявления к производству оставлено без изменения», - сообщили в пресс-службе суда.

Поводом для иска стал недопуск адвокатов Рашкина на заседание Госдумы 25 ноября 2021 года, на котором с него сняли неприкосновенность.

Ранее Рашкин обратился в Тверской районный суд с просьбой признать незаконными действия представителя председателя комиссии ГД по вопросам контроля за доходами депутатов, мандатным вопросам и этике Отари Аршбе, и требовал признать незаконным решение комиссии о лишении его депутатского иммунитета. Суд в рассмотрении иска отказал.

Адвокат Рашкина Мухамед Биджев рассказал корреспонденту РЕН ТВ, что действия Госдумы в отношении его доверителя были незаконными.

«Он [Рашкин] обратился к Отари Аршбе с просьбой допустить защитников. Ему было в этом официально отказано. Сославшись на то, что регламентном не предусмотрено нахождение адвокатов», - сказал Биджев.

Госдума 25 ноября прошлого года в большинстве проголосовала за то, чтобы лишить Рашкина депутатского иммунитета.

В настоящее время уголовное дело Рашкина о незаконной охоте рассматривает по существу Калининский суд Саратовской области.

Напомним, что 10 марта Госдума дала согласие на передачу в суд уголовного дела в отношении депутата КПРФ.

Автомобиль с Рашкиным за рулем остановили в лесу в Саратовской области в ночь на 29 октября. Парламентарий изначально пытался обставить дело таким образом, будто нашел уже разделанную тушу лося и просто погрузил ее в машину. При этом на одежде Рашкина были обнаружены следы крови, а в лесу были найдены ружье и охотничий билет на имя депутата.

Как сообщили в СК, после убийства животного он вместе с соучастниками разделал тушу с помощью ножей и топора, а также предпринял попытки спрятать оружие. На протяжении трех недель член КПРФ не рассказывал о подробностях той ночи и даже сбегал от журналистов, предпочитая не отвечать на неудобные вопросы. Однако потом записал «видеопризнание», в котором заявил, что перепутал лося с кабаном.

В конце ноября депутаты Госдумы проголосовали за лишение Рашкина неприкосновенности. Уголовное дело по статье «Незаконная охота» было возбуждено в начале декабря.