Названы ухудшающие белизну зубов продукты

Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог, стоматолог-хирург «СМ-Стоматология» Инна Ростовенко рассказала «Известиям», какие продукты влияют на белизну зубов.

По словам специалиста, в первую очередь это продукты с искусственными красителями, например соусы или сладости. Также плохо очищаются с поверхности зубов мучные продукты, так как они содержат сахар, который является питательной средой для бактерий. Эти бактерии образуют микробную пленку и усиливают кариесогенную ситуацию в полости рта.

На белизну зубов влияют и сладкие напитки, а чай (и черный, и зеленый), кофе и красное вино содержат танин, усиливают кислотность и способствуют появлению налета.

Стоматолог рекомендовала проводить профессиональную гигиену полости рта (снятие зубного камня ультразвуком, снятие пигментированного налета от чая, кофе, сигарет и красителей методом) раз в полгода. Однако перед этим стоит проконсультироваться с врачом, заключила Ростовенко.

В конце января стоматолог Виктория Чередниченко рассказала «Известиям», о чем может говорить кровоточивость десен. По словам врача, среди основных факторов, которые вызывают кровоточивость десен, — неправильная чистка зубов, которая способствует накоплению патогенного налета на зубах и вызывает такие заболевания десен, как гингивит, пародонтит, пародонтоз.