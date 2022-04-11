Greenpeace и WWF могут признать иноагентами в России

Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы могут признать иноагентами в России. Экологическое общество страны просит Министерство юстиции проверить зарубежные организации. В РЭО считают, что Greenpeace и WWF формируют негативное впечатление в деле охраны природы в стране, сообщает телеканал «Известия». Для ложных обвинений РФ могли использоваться фейковые снимки. На фото якобы из космоса изображались воды близ Камчатки. В РЭО сочли такие действия не экологией, а политикой.

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