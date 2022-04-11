Во Франции начались беспорядки после оглашения итогов 1-го тура выборов президента

Во французском Ренне после объявления итогов первого тура выборов президента страны вспыхнули беспорядки. Спонтанная манифестация в центре коммуны сопровождалась актами вандализма, передает телеканал «Известия». Участники выступают против выхода во второй тур президентских выборов действующего президента Эмманюэля Макрона и кандидата от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Протестующие взрывают петарды и жгут костры, бросая в них мусорные баки и строительные заграждения. В районе манифестации разбиты и расписаны граффити витрины банков и бутиков, пострадало здание комиссариата. Участники акции демонстративно сжигали бумажки, похожие на бюллетени для голосования. К протестующим против итогов первого тура выборов президента Франции присоединились и в других городах страны. Манифестации проходят в Париже, Лионе и Нанте.

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