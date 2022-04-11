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Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за покупку алкоголя детям

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Госдума в мае рассмотрит законопроект госсовета Удмуртии «О внесении изменения в статью 6.10 КоАП РФ». Документом предлагается установить новое наказание для граждан за покупку для несовершеннолетних алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также потенциально опасных психотропных или одурманивающих веществ. Эту информацию «Известиям» подтвердили в аппарате Госдумы и ряде комитетов.

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«Детский алкоголизм — глобальная проблема, многоуровневая. Решать ее надо в комплексе. По некоторым данным, в России за год потребление алкоголя на одного человека увеличилось на 5 л. Алкоголизм молодеет. Кто из нас не видел стайки подростков, сидящих где-нибудь на лавочке с бутылками пива и сигаретами. Кто же это остановит, если у нас не предусмотрена ответственность за покупку спиртного детям», — заявил зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

В связи с этим вполне логично принять законопроект и заполнить существующий пробел в законодательстве. При этом Выборный убежден, что размер штрафа нужно увеличить до 5–10 тыс. рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Медвежья заслуга: в России будут штрафовать за покупку алкоголя детям»

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