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Власти РФ заморозили проект о внешнем управлении в инокомпаниях

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Российские власти поставили на паузу принятие законопроекта о введении внешнего управления в иностранных компаниях, заявивших об уходе из страны или приостановивших деятельность, о чем «Известиям» сообщили три источника в правительстве.

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«По большинству компаний мы пока не видим никаких конкретных шагов, кроме деклараций. Даже те, кто приостановил свою деятельность, например, закрыл магазины или рестораны, зачастую не разрывают договоров по аренде, продолжают выплачивать положенные в таких случаях деньги сотрудникам», — рассказал один из собеседников «Известий».

Большинство организаций постоянно находятся в переговорах с российскими ведомствами, добавил второй источник. По его словам, многие компании, которые заявили о приостановке деятельности «до нормализации внешнеполитической ситуации», планируют возобновить работу в нашей стране уже в мае-июне. Та же Ikea не распродает запасы, находящиеся в оптово-распределительных центрах, рассказал он.

«Пока мы видим желание иностранных компаний, невзирая на приостановку деятельности, договариваться и выполнять обязательства перед работниками, не имеет смысла запускать такой серьезный механизм. Он есть, правительство показало, что решение в случае ухода иностранных компаний имеется, но пока не время обострять ситуацию, вынимая главный козырь», — пояснил он.

Другой источник отметил, что работа над документом продолжается, но пока не планируется вносить его на одобрение в правительство.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Не уходите мимо: с внешним управлением в иностранных компаниях повременят»

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