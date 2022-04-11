У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали у берегов Индонезии. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 53 км к западу от города Тобело. Как сообщает RT, очаг залегал на глубине 116 км.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

9 апреля сейсмологи зафиксировали в Индонезии землетрясение магнитудой 5,5. По данным REGNUM, Эпицентр землетрясения располагался в 119 км на северо-восток от города Абепура в провинции Папуа. Население города составляет около 62,2 тыс. человек.

5 апреля Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал подземные толчки в Молуккском море у берегов Индонезии. Как сообщает телеканал «360», магнитуда составила 5,9, а эпицентр находился в 226 км от города Манадо.

1 апреля у Индонезии также произошло землетрясение. Магнитуда составила 5,1. Эпицентр землетрясения находился в 287 км от города Джаяпура. Очаг залегал на глубине 10 км.