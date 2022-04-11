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Экономика
Минфин РФ отказался от выпуска ОФЗ в этом году
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Минфин РФ отказался от выпуска ОФЗ в этом году

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Министерство финансов РФ в этом году не планирует выходить на рынок заимствований. Россия не будет выпускать суверенные облигации ни на внешнем, ни на внутреннем рынках (ОФЗ — облигации федерального займа. — Ред.), рассказал «Известиям» в понедельник, 11 апреля, министр финансов Антон Силуанов.

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«Нам сейчас нет необходимости занимать на рынках. Мы изменили бюджетную политику, и все доходы, которые поступают в бюджет, включая нефтегазовые и не нефтегазовые, являются источником для наших расходов и ресурсом для погашения обязательств как внутренних, так и внешних. Мы в этом году не планируем выход на внутренний рынок или внешние рынки. Это бессмысленно, потому что стоимость таких заимствований была бы космической» — заявил он.

По словам Силуанова, в будущем Минфин, скорее всего, будет выпускать бумаги на внутреннем рынке.

«Если говорить о выходе на внешние рынки в перспективе — посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я думаю, что в ближайшее время это вряд ли возможно», — констатировал министр.

Общий объем государственного долга России составляет порядка 21 трлн рублей. Около 4,5-4,7 трлн — это внешние обязательства, отметил министр.

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