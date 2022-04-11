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Россия обратится в суды в случае объявления ей дефолта

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Если Запад объявит России дефолт из-за якобы невыполнения ею обязательств по еврооблигациям, страна будет обращаться в суды, рассказал в интервью «Известиям» министр финансов Антон Силуанов в понедельник, 11 апреля.

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«Мы будем судиться, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях», — заявил он.

Силуанов подчеркнул, что «это будет непростой процесс», так как Запад старается ударить по имиджу России как надежного заемщика.

«Нынешний кризис показал, что все базовые западные устои, основанные на демократии, неприкосновенности частной собственности и других западных ценностях, рушатся, поэтому вопрос объективности их судебной системы мы также ставим под большое сомнение», — отметил министр финансов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Мы будем судиться»

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