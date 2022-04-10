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Ветеринар перечислил необходимые для животных прививки перед дачным сезоном

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Домашние питомцы с началом весенне-летнего периода могут не только заразиться сами смертельной инфекцией от насекомых и паукообразных, но и стать переносчиком заболевания для человека. В связи с этим руководитель одной из ветеринарных клиник Николай Логинов 10 апреля предупредил о необходимых прививках для четвероногих.

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«Главная мера профилактики — ежегодная вакцинация питомцев против шести основных инфекций: бешенства, лептоспироза, чумы, гепатита, аденовируса и паровируса», — цитирует ветеринарного врача «Газета.Ru».

Прививки от данных заболеваний должны быть сделаны животным вовремя, чтобы исключить опасность их заражения до наступления тепла и оживания природы. Как отдельно отметил ветеринар, для собак в связи с этим очень опасен укус иксодового клеща, который вызывает сезонное заболевание пироплазмозом. Инфекция приводит к разрушению эритроцитов и смерти питомца в короткий срок. Для кошек заболевание также опасно, однако летальный исход при нем маловероятен.

Безопасность питомцев от насекомых помогут также обеспечить специальные аэрозоли в форме спреев, таблетки или ошейники со специальным составом.

Ранее, 17 марта, сообщалось, что в муниципальном приюте для животных в Омске построили новый стационар для размещения прооперированных собак. Он состоит из 19 вольеров, в которых животные находятся под наблюдением ветеринаров в течение 10 дней после прохождения медпроцедур.

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