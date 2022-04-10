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Минобороны показало пуск «Калибров» с фрегата по объектам ВСУ

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Министерство обороны России 10 апреля опубликовало кадры пуска четырех крылатых ракет «Калибр» с фрегата Черноморского флота по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры ВСУ», — сообщили в ведомстве.

Также в воскресенье ведомство показало кадры уничтожения бронетранспортера ВСУ. Огневая позиция находилась в плотной промышленной застройке и была обнаружена расчетом беспилотного летательного аппарата. Затем ее уничтожили точечным ракетным ударом беспилотного летательного аппарата.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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