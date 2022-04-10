Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили военную технику ВСУ

Ударные вертолеты Ка-52 Воздушно-космических сил РФ уничтожили вооружение и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что авиация отработала боевое применение ракетного и стрелкового вооружения с малых высот. Летчики действовали парами, они уничтожили колонну техники и зенитные установки ВСУ.

«Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации», — говорится в сообщении МО.

Накануне стало известно, что российские высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ в районе Новомосковска Днепропетровской области. Кроме того, в Полтавской области на военном аэродроме Миргород в ходе воздушной разведки были выявлены и уничтожены принадлежащие Воздушным силам Украины истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8, а также — склад с авиационными средствами поражения.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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