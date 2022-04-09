Клинтон заявил, что предлагал Ельцину и Путину членство России в НАТО

Бывший президент США Билл Клинтон рассказал, что предлагал РФ, а именно президентам Борису Ельцину и Владимиру Путину, вступить в НАТО. Об этом сообщается в его материале для издания The Atlantic в четверг, 7 апреля.

«Всё это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину», — заявил Клинтон.

Как рассказывает экс-президент, в 1990-е годы РФ была частью программы «Партнерство во имя мира», заключила Основополагающий акт Россия–НАТО, принимала участие в некоторых совместных миссиях миротворческого характера. При этом США спонсировали вывод ВС РФ из Прибалтики.

Кроме того, Клинтон опроверг сведения о том, что Вашингтон «игнорировал, не уважал и старался изолировать Россию», но признал, что альянс расширялся на восток, несмотря на несогласие Кремля. Однако, как считает Клинтон, это была «правильная» политика.

Ранее, 21 февраля, Путин рассказал о беседе с Биллом Клинтоном в 2000 году. Тогда российский лидер уточнил у американского коллеги, как Вашингтон отнесся бы к вступлению России в НАТО. По его словам, реакция внешне выглядела «весьма сдержанно».