В Алжире в результате взрыва газа погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли в результате взрыва газа в городе Бордж-Бу-Арреридж на востоке Алжира. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщило издание Algerie Eco.

По его информации, взрыв разрушил трехэтажное здание. Семь человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице. Ранения получили 17 человек, двое из них остаются под медицинским наблюдением.

Отмечается, что хлопок нанес ущерб нескольким соседним домам. В настоящее время власти выясняют причины ЧП.

Ранее, 31 марта, в результате взрыва газа в жилом доме в Манчестере (Великобритания) погиб 90-летний мужчина. Находившиеся в близлежащих зданиях люди были эвакуированы. Из-за взрыва несколько домов остались без электричества.