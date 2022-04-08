ВОЗ признала российскую разработку для диагностики туберкулеза

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала оперативное руководство по кожным тестам на основе антигенов микобактерии туберкулеза.

В документе российская разработка для скрининга туберкулеза признана альтернативой туберкулиновой пробе (реакции Манту), а также анализу высвобождения гамма-интерферона IGRA.

Речь идет о диаскинтесте компании «Генериум» — это новый класс кожных тестов на основе антигенов туберкулеза.

Эксперты международной организации подчеркнули, что более высокая точность данного теста поможет избежать негативных последствий от ложноположительных результатов, свойственных туберкулиновой пробе.

«Генериум» взаимодействовал с ВОЗ на всех этапах экспертизы, предоставив данные более чем по 20 млн поставленных проб, рассказал вице-президент по внедрению новых медицинских технологий компании Дмитрий Кудлай. «В наши дни медицинские биотехнологии и их стремительное развитие являются ключом к решению целого ряда глобальных проблем в сфере здравоохранения и благополучия человека. В их числе рекомбинантные технологии и гибридные белки, комплексное и глубокое изучение которых и позволило внедрить в практику нашу разработку», — отметил он.

Заведующий кафедрой госпитальной терапии педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин назвал включение диаскинтеста в руководство ВОЗ огромным достижением российских ученых. «Такие знаковые события для нашей медицинской науки случаются нечасто», — подчеркнул он.

В текущем году ожидается публикация полного обновленного сводного руководства ВОЗ по диагностике туберкулеза.

Ранее в международном медицинском журнале The Lancet были опубликованы схожие выводы ученых о том, что новые кожные тесты могут оказаться хорошей альтернативой существующим в мире способам скрининга туберкулезной инфекции.

В России использование диаскинтеста утверждено в 2009 году приказом Министерства здравоохранения. С 2017 года также регламентировано его применение в скрининге туберкулеза у детей старше семи лет и подростков.

В 2021 году Россию исключили из подготовленного ВОЗ списка стран с высоким бременем туберкулеза, в котором она была на протяжении 22 лет.

Диаскинтест — внутрикожный диагностический тест, который представляет собой рекомбинантный белок, содержащий два связанных между собой антигена, характерных для вирулентных штаммов микобактерий туберкулеза. Тест обладает высокой чувствительностью и специфичностью, что позволяет исключить ложноположительные реакции.