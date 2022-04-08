Фестиваль «Нашествие» перенесли на 2023 год

Музыкальный рок-фестиваль «Нашествие» перенесли. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Таким образом, мероприятие не состоится летом 2022 года, как это планировалось ранее. Переносится фестиваль на лето 2023 года.

В оргкомитете уточнили, что все купленные билеты будут действительны, пишет НСН. О точных датах и месте мероприятия будет объявлено дополнительно. Что стало причиной переноса «Нашествия», не уточняется.

В 2021 году даты проведения фестиваля были изменены по требованию Роспотребнадзора Московской области в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Тогда было объявлено, что «Нашествие» состоится летом 2022 года.