Фестиваль «Нашествие» перенесли на 2023 год
Музыкальный рок-фестиваль «Нашествие» перенесли. Об этом сообщается на сайте фестиваля.
Таким образом, мероприятие не состоится летом 2022 года, как это планировалось ранее. Переносится фестиваль на лето 2023 года.
В оргкомитете уточнили, что все купленные билеты будут действительны, пишет НСН. О точных датах и месте мероприятия будет объявлено дополнительно. Что стало причиной переноса «Нашествия», не уточняется.
В 2021 году даты проведения фестиваля были изменены по требованию Роспотребнадзора Московской области в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Тогда было объявлено, что «Нашествие» состоится летом 2022 года.