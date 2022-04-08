Дополнительные автобусы выпустили на маршруты Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону выпустили на линию дополнительный транспорт для работы в вечернее время. Об этом сообщает городская администрация.

По итогам работы департамента транспорта с перевозчиками количество автобусов в микрорайоне Суворовском увеличено с 46 до 48 единиц, в микрорайоне Красный Аксай — с 90 до 92 единиц. На Северном жилом массиве количество выпускаемого транспорта в среднем достигло 246 единиц, пишет RostovGazeta.

Отмечается, что в I квартале 2022 года на территории города выявлено 8235 нарушений по недовыпуску транспорта. Ситуация находится на особом контроле профильного департамента.