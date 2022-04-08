Собчак продала квартиру в центре Москвы почти за 1 млрд рублей

Телеведущая Ксения Собчак продала квартиру в центре Москвы в элитном ЖК стоимостью $10,3 млн.

С учетом волатильности курса американской валюты, на момент продажи стоимость квартиры составляет почти 1 млрд рублей. Однако уже сегодня, с учетом подешевевшего до 76,2 рублей доллара, это — 784 млн 860 тыс рублей.

По информации «Известий», речь идет об апартаментах в ЖК района Хамовники. Ранее сообщалось, что в доме Собчак принадлежат два машиноместа, а ее матери — две квартиры общей площадью 325 кв. м.

Метраж проданной недвижимости неизвестен, но есть информация, что к апартаментам в качестве бонуса прилагались места для авто.

В 2019 году СМИ сообщали, что недвижимость на этапе строительства обошлась Собчак в 300 млн рублей. При этом, официально зарегистрирована жилплощадь была только 25 февраля 2022 года.

Источник «Известий» пояснил, что так часто делают владельцы элитной недвижимости, если она приобретена по договору о долевом участии. Пока объект не зарегистрирован — и налог на недвижимость платить за него не нужно.

Регистрация нового собственника требует времени, поэтому сделка, скорее всего, была заключена на неделе с 21 по 25 марта, в эти числа курс доллара колебался от 103,95 до 96,04 рублей, а значит и стоимость квартиры приблизилась к миллиарду (от 1,07 до 0,989 млрд рублей соответственно).

Согласно комментарию эксперта по элитной недвижимости Елены Юргеневой, бывший дом Собчак «считается одним из лучших элитных домов Москвы. В столице немного таких домов, которые имели бы подорожную охраняемую территорию, клубный формат, виды на набережную. То есть исключительная изюминка этого дома в том, что открываются виды на набережную, на Москва-реку, на огни «Москва-Сити» вдалеке. Этот дом имеет одинаково хорошие виды и в течение дня, и вечером, когда Москва-Сити подсвечена неоновыми огнями. То есть, с точки зрения рядовых характеристик, равных дому … мало».

5 марта сообщалось, что Ксения Собчак, которая вместе с сыном отправилась на каникулы в Турцию, для путешествия выбрала бизнес-джет, по некоторым данным, стоимость перелета могла составить 5 млн рублей. При этом есть сведения, что телеведущая полетела на отдых в компании британского журналиста Марко Франкетти, репортера The Sunday Times. Мужчина известен своей неприкрытой неприязнью к властям России, а также провокационными заголовками.