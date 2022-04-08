Прямой эфир
Авто
Дружественные страны поставят АвтоВАЗу недостающие компоненты
Мир
Россия вышлет 45 польских дипломатов в качестве ответной меры
Экономика
В АКОРТ заявили о снижении цен на бытовую технику и электронику
Мир
МИД РФ объявил о высылке из страны двух болгарских дипломатов
Армия
Минобороны РФ обвинило Киев во вбросе на фоне удара по Краматорску
Экономика
ОАК ожидает первый полет SSJ-100 с российскими двигателями в начале 2023 года
Общество
Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище
Политика
Посол Польши прибыл в МИД России
Мир
Премьер Словакии подтвердил передачу Киеву системы С-300
Спорт
Украинские шахматистки Музычук не подписали петицию по исключению России из FIDE
Экономика
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 72 рублей впервые с ноября

Собчак продала квартиру в центре Москвы почти за 1 млрд рублей

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеведущая Ксения Собчак продала квартиру в центре Москвы в элитном ЖК стоимостью $10,3 млн.

С учетом волатильности курса американской валюты, на момент продажи стоимость квартиры составляет почти 1 млрд рублей. Однако уже сегодня, с учетом подешевевшего до 76,2 рублей доллара, это — 784 млн 860 тыс рублей.

По информации «Известий», речь идет об апартаментах в ЖК района Хамовники. Ранее сообщалось, что в доме Собчак принадлежат два машиноместа, а ее матери — две квартиры общей площадью 325 кв. м.

Метраж проданной недвижимости неизвестен, но есть информация, что к апартаментам в качестве бонуса прилагались места для авто.

В 2019 году СМИ сообщали, что недвижимость на этапе строительства обошлась Собчак в 300 млн рублей. При этом, официально зарегистрирована жилплощадь была только 25 февраля 2022 года.

Источник «Известий» пояснил, что так часто делают владельцы элитной недвижимости, если она приобретена по договору о долевом участии. Пока объект не зарегистрирован — и налог на недвижимость платить за него не нужно.

Регистрация нового собственника требует времени, поэтому сделка, скорее всего, была заключена на неделе с 21 по 25 марта, в эти числа курс доллара колебался от 103,95 до 96,04 рублей, а значит и стоимость квартиры приблизилась к миллиарду (от 1,07 до 0,989 млрд рублей соответственно).

Согласно комментарию эксперта по элитной недвижимости Елены Юргеневой, бывший дом Собчак «считается одним из лучших элитных домов Москвы. В столице немного таких домов, которые имели бы подорожную охраняемую территорию, клубный формат, виды на набережную. То есть исключительная изюминка этого дома в том, что открываются виды на набережную, на Москва-реку, на огни «Москва-Сити» вдалеке. Этот дом имеет одинаково хорошие виды и в течение дня, и вечером, когда Москва-Сити подсвечена неоновыми огнями. То есть, с точки зрения рядовых характеристик, равных дому … мало».

5 марта сообщалось, что Ксения Собчак, которая вместе с сыном отправилась на каникулы в Турцию, для путешествия выбрала бизнес-джет, по некоторым данным, стоимость перелета могла составить 5 млн рублей. При этом есть сведения, что телеведущая полетела на отдых в компании британского журналиста Марко Франкетти, репортера The Sunday Times. Мужчина известен своей неприкрытой неприязнью к властям России, а также провокационными заголовками.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022