Власти Кузбасса подтвердили обрушение породы на шахте «Талдинская-Западная 1»
Правительство Кузбасса подтвердило обрушение горной породы на шахте «Талдинская-Западная 1». По данным местных властей, утром 8 апреля произошла деформация крепления сопряжения.
«Затруднен выход двух работников из тупиковой горной выработки. С ними имеется связь, подача воздуха осуществляется в необходимом объеме. Выполняются работы по восстановлению доступа», — говорится в сообщении.
Добавляется, что угрозы жизни и здоровью работников нет.
По информации «Известий», под завалами людей нет, за завалами оказались два работника, связь осуществляется перестукиванием. Остальных людей удалось эвакуировать.