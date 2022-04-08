Власти Кузбасса подтвердили обрушение породы на шахте «Талдинская-Западная 1»

Правительство Кузбасса подтвердило обрушение горной породы на шахте «Талдинская-Западная 1». По данным местных властей, утром 8 апреля произошла деформация крепления сопряжения.

«Затруднен выход двух работников из тупиковой горной выработки. С ними имеется связь, подача воздуха осуществляется в необходимом объеме. Выполняются работы по восстановлению доступа», — говорится в сообщении.

Добавляется, что угрозы жизни и здоровью работников нет.

По информации «Известий», под завалами людей нет, за завалами оказались два работника, связь осуществляется перестукиванием. Остальных людей удалось эвакуировать.