Первопричиной кризиса на Украине стала утрата баланса в европейской безопасности. Такое мнение выразил в пятницу, 8 апреля, министр иностранных дел КНР Ван И.

«Первопричина украинского вопроса в конечном счете кроется в том, что европейская безопасность утратила равновесие», — заявил он в беседе с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

Ван И уверен, что стабильности и порядка в Европе можно достичь, только заново выстроив устойчивую систему безопасности. Он указал на то, что невозможно одновременно призывать к прекращению огня и непрерывно поставлять большое количество оружия Украине, вызывая дальнейшую эскалацию конфликта. В то же время невозможно, подчеркнул он, содействовать мирным переговорам и вводить бесконечные односторонние санкции.

Со своей стороны Китай, по словам Ван И, надеется на скорое восстановление мира и по-своему прикладывает к этому усилия.

Днем ранее военный обозреватель китайского издания Huanqui Ван Цян уличил США в применении «прокси-стратегии» в ситуации вокруг Украины. Как отмечает журналист, Соединенные Штаты много лет накачивали Киев оружием и поддерживали финансово, чтобы «разжечь огонь у порога России». По сути США являются «державой-провокатором», которая пытается сохранить и расширить свою гегемонию, отметил автор. Подобный подход, считает он, приведет только к обострению конфликта вокруг Украины.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решению о ее начале предшествовало обострение в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В Кремле отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины.

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