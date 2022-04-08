В Госдуме Крым назвали вероятным регионом для пилотной сети глэмпингов

Пилотным регионом для реализации правительственной программы по созданию сети быстровозводимых модульных отелей — глэмпингов — вероятнее всего, станет Крым, сообщил «Известиям» председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

«Цель проекта — резкое и быстрое увеличение в России мест размещения туристов. Сейчас на внутреннем туристическом рынке спрос сильно превысит предложение, и от подорожания отелей на юге страны уйти не удастся», — заметил он.

В этой ситуации единственный государственный инструмент, который сможет уравновесить спрос и предложение, — увеличение количества средств размещения на популярных курортах, продолжил парламентарий.

«Поскольку на капитальное строительство времени у нас нет, принято решение сделать ставку на модульные постройки формата глэмпинга, кемпинга. Интерес к ним у туротрасли был уже давно, реализовать его мешали формальности», — пояснил депутат.

Тарбаев добавил: после того, как проект опробуют в пилотном регионе, он будет масштабирован на все территории с туристическим потенциалом — в том числе Дальний Восток, Хакасию, Алтай, Байкал.

Ранее, 7 апреля, зампред правительства Дмитрий Чернышенко сообщил «Известиям» о том, что правительство выделит на программу по созданию временных средств размещения — кемпингов, глэмпингов и автокемпингов — 4 млрд рублей.

«В предстоящем летнем туристическом сезоне мы ожидаем повышенный спрос на отдых внутри страны в связи с закрытием многих зарубежных направлений. Приоритет [при возведении кемпингов и глэмпингов] будет отдаваться тем субъектам, где ожидается ажиотажный спрос, — это южные регионы, близкие к морю. Отбор регионов будет проходить на конкурсной основе», — отметил Чернышенко.

Подробности читайте в материале «Известий»:

«Модульный бизнес: тысячи россиян отдохнут летом в глэмпингах»