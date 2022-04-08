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Правительству предложили снизить НДС для онлайн-кинотеатров до 10%

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Бизнес российских онлайн-кинотеатров могло бы поддержать снижение НДС на подписки фильмов и сериалов с 20% до 10%. Такую меру ассоциация «Интернет-видео» (в нее в том числе входят ivi, Okko, Amediateka, Start) предложила принять правительству. «Известия» ознакомились с письмом на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

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В письме уточняется, что ассоциация призывает снизить НДС для кинотеатров, внесенных в Реестр отечественных аудиовизуальных сервисов и инвестирующих в производство оригинального контента.

Также в нем предложено принять антипиратский законопроект, предписывающий во внесудебном порядке удалять из поисковой выдачи ссылки на незаконно размещенные в сети фильмы и музыку. Его внесли в Госдуму в прошлом году.

Письмо ассоциации еще не получено, сказал представитель Дмитрия Чернышенко.

Сейчас особенно важно создать благоприятные условия для роста инвестиций в производство отечественного контента со стороны аудиовизуальных сервисов, объяснил «Известиям» руководитель ассоциации Алексей Бырдин необходимость снижения НДС.

Дополнительные средства, направленные на создание фильмов и сериалов, позволят смягчить дефицит премьерного контента, вызванный уходом с российского рынка иностранных новинок, отметил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Налоговая дружба: НДС для онлайн-кинотеатров предложили снизить до 10%»

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