Правительству предложили снизить НДС для онлайн-кинотеатров до 10%

Бизнес российских онлайн-кинотеатров могло бы поддержать снижение НДС на подписки фильмов и сериалов с 20% до 10%. Такую меру ассоциация «Интернет-видео» (в нее в том числе входят ivi, Okko, Amediateka, Start) предложила принять правительству. «Известия» ознакомились с письмом на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В письме уточняется, что ассоциация призывает снизить НДС для кинотеатров, внесенных в Реестр отечественных аудиовизуальных сервисов и инвестирующих в производство оригинального контента.

Также в нем предложено принять антипиратский законопроект, предписывающий во внесудебном порядке удалять из поисковой выдачи ссылки на незаконно размещенные в сети фильмы и музыку. Его внесли в Госдуму в прошлом году.

Письмо ассоциации еще не получено, сказал представитель Дмитрия Чернышенко.

Сейчас особенно важно создать благоприятные условия для роста инвестиций в производство отечественного контента со стороны аудиовизуальных сервисов, объяснил «Известиям» руководитель ассоциации Алексей Бырдин необходимость снижения НДС.

Дополнительные средства, направленные на создание фильмов и сериалов, позволят смягчить дефицит премьерного контента, вызванный уходом с российского рынка иностранных новинок, отметил он.

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«Налоговая дружба: НДС для онлайн-кинотеатров предложили снизить до 10%»