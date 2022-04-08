Михаил Турецкий пообещал привезти в Латинскую Америку «Песни Победы»

Народный артист России, основатель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий сообщил, что из-за санкций традиционный тур музыкантов по Европе пройдет с изменениями. Концерт в столице Германии 9 мая не состоится. Зато «Песни Победы» услышат в других городах и странах, рассказал он в пятницу, 8 апреля, в беседе с «Известиями».

«Давайте дадим Берлину паузу. Пусть они там сами с собой разберутся: покопаются в истории, в жизни, в воспоминаниях. За Германию немного обидно, честно говоря», — признался он.

Как рассказал народный артист, его отец закончил войну в Берлине, и во многом благодаря подвигу русского солдата смогли родиться те, кто сегодня душит нас санкциями.

«Мы будем концентрироваться на созидании, налаживать мосты с дружественно настроенными странами. Поедем в Латинскую Америку, Китай, Сербию, Венгрию и во все 52 страны, с которыми есть сообщение», — поделился гастрольными планами Турецкий.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям» от 10:00 8 апреля:

«Если артист популярен, то каждое слово должен взвешивать»