Неизвестный напал на Дмитрия Муратова в поезде Москва – Самара

Неизвестный мужчина совершил нападение на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Происшествие произошло 7 апреля, когда Муратов ехал в купе поезда Москва - Самара.

«Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться», — сообщил известный журналист в Telegram-канале издания «Новая газета. Европа».

Как добавил лауреат Нобелевской премии мира за 2021 год, мужчина, выплеснувший на него краску, сопроводил свои действия фразой: «Вот тебе за наших пацанов!»

Напомним, 28 марта «Новая газета» приостановила выпуск «до конца спецоперации России» после получения второго предупреждения от Роскомнадзора. После этого 7 апреля журналисты издания запустили самостоятельный проект «Новая газета. Европа», главным редактором которого стал бывший руководитель отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов.

10 декабря 2021 года Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса вручили медали и дипломы лауреатов Нобелевской премии мира за 2021 год. Церемония прошла в городской ратуше норвежской столицы.

Дмитрий Муратов — российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты». Он стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена Советского Союза ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.