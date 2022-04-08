За последний месяц курс доллара к рублю на Московской бирже снизился примерно со 120 до 75, а курс евро к рублю — со 130 до 81. Таким образом, российская валюта с лихвой отыграла все потери, понесенные с начала специальной военной операции на территории Украины 24 февраля. Попробуем разобраться в причинах этого события и подумаем о том, чего ждать дальше.

Биржевой курс валюты, как и любого другого актива, определяется балансом спроса и предложения. В настоящий момент предложение валюты на Московской бирже заметно превышает спрос на нее, и этот дисбаланс провоцирует укрепление рубля.

Санкции Запада против России и ответные антисанкции разрушили логистические цепочки доставки товаров и привели к заметному сокращению импорта. Спрос со стороны российских компаний-импортеров выступал важным фактором поддержки иностранной валюты.

Ограничения, введенные Банком России, де-факто лишили россиян возможности обзавестись валютой. Частный инвестор может купить ее на Московской бирже и вывести на банковский счет, чтобы, например, открыть валютный вклад. Но при прочих равных получить эту валюту на руки раньше сентября у него не получится. Стоит также помнить о том, что при покупке валют недружественных стран, таких как доллар, евро и фунт стерлингов, инвестору придется заплатить комиссию в размере 12% от суммы сделки, что выступает сдерживающим фактором.

Кроме того, существуют серьезные ограничения по вывозу валюты за границу и отправке трансграничных валютных переводов, а зарубежные сервисы, такие как Western Union, MoneyGram и другие, приостановили работу в России. Эти факторы также снижают привлекательность валюты.

Нерезиденты, которые могли бы продать имеющиеся у них российские финансовые активы, купить доллары или евро и вывести их за границу, лишены такой возможности. Еще один фактор снижения спроса.

Фактически единственным, но очень крупным продавцом валюты на Московской бирже в настоящий момент выступают российские компании-экспортеры. В соответствии с указом президента РФ от 28 февраля 2022 года компании-резиденты обязаны продавать 80% валютной выручки, и это обстоятельство формирует над Московской биржей большой навес этой валюты.

Дополнительную поддержку рублю оказывают высокие ставки по рублевым банковским вкладам, которые выросли вслед за ключевой ставкой Банка России. После резкого снижения рубля в конце февраля и начале марта многие владельцы валюты получили привлекательную возможность продать доллары и евро и открыть рублевый вклад.

Стоит отметить, что очень высокие проценты по банковским вкладам предлагались в основном на довольно короткие сроки, которые исчислялись считанными месяцами. Однако у инвесторов была возможность зафиксировать схожую доходность на более длительный срок, купив облигации федерального займа (ОФЗ). Для покупки ОФЗ нужны рубли, поэтому привлекательность данных инструментов также оказывала поддержку российской валюте.

Введенные со всех сторон ограничения и комиссии на операции с валютой сдерживают отток капитала из страны, оставляя в этом плане одни лишь обязательные платежи по внешнему долгу. Поскольку эту величину можно прогнозировать, то главным фактором неопределенности остается дальнейшая динамика экспортной выручки, которая, скорее всего, и продолжит обуславливать курс рубля.

Текущая неопределенность не позволяет с приемлемой точностью прогнозировать дальнейшую динамику притока валюты в страну, поскольку она зависит как от цен на поставляемую за рубеж продукцию, так и от ее объема. Здесь можно вспомнить о том, что российская нефть Urals совсем недавно продавалась со скидкой в $30 за баррель, а иностранные трейдинговые компании стараются обходить российские товары стороной. Кроме того, страны Запада уже заявили о намерениях со временем отказаться от российских энергоносителей.

В ближайшие месяцы «Открытие Инвестиции» видит довольно высокую вероятность снижения валютных поступлений в РФ от экспорта. При этом вырастет спрос на валюту со стороны импортеров, которые со временем восстановят логистические цепочки, переориентировавшись на поставщиков из дружественных стран.

Кроме того, население может начать более активно покупать валюту на Московской бирже, несмотря на комиссию в 12%, т.к. даже с ее учетом курсы доллара и евро начинают выглядеть довольно привлекательными.

Эти факторы не позволяют считать текущие курсы российской валюты против доллара и евро устойчивыми. Скорее всего, стоит ждать ослабления рубля и роста курсов доллара и евро к 111,00 и 117,3 к концу 2022 года соответственно.

Автор — ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

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