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В «Столото» рассказали о благотворительных и спонсорских проектах 2021 года

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В «Столото» подвели итоги деятельности в сфере социальной и корпоративной ответственности. В рамках программы в 2021 году было поддержано более 20 российских проектов, сообщает пресс-служба «Столото».

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В общей сложности «Столото» направил на эти цели 17,6 млрд рублей, причем средства выделены «сверх целевых отчислений на развитие физической культуры и спорта», подчеркнули в компании.

Основными направлениями благотворительности стали помощь детям, пожилым людям и инвалидам. Во время пандемии «Столото» также сотрудничал с благотворительными фондами, которые помогали медучреждениям в борьбе с распространением коронавируса.

В прошлом году «Столото» впервые провел конкурс заявок на поддержку благотворительных проектов. В нем могут принять участие зарегистрированные в России некоммерческие организации. В 2021 году гранты получили фонды «Волонтеры в помощь детям-сиротам» и «Помощи детям «Сострадание», а также Учебно-кинологический центр «Собаки – помощники инвалидов». В текущем году планируется провести уже два конкурса. Ожидается, что будет разыграно три гранта, два из которых – по 1 млн рублей, и еще один — в размере 500 тыс. рублей.

Кроме того, в 2021 году «Столото» профинансировал строительство одного из корпусов пансионата «Измалково» для детей и их родителей, приезжающих на лечение в Москву из других регионов. Также компания поддержала проект «Посади лес», который организовывает «Русский Климатический Фонд». В рамках акции были высажены 32 тыс. саженцев в Московской, Волгоградской и Челябинской областях. Лесной фонд в этих регионах пострадал из-за «санитарной вырубки» и пожаров.

Ощутимую спонсорскую поддержку «Столото» в 2021 году получили крупные спортивные проекты, например IX Международный спортивный Форум «Россия – спортивная держава», а также федерации, среди которых — федерации регби и бобслея. В качестве партнера Специального Олимпийского Комитета Санкт-Петербурга «Столото» более трех лет помогает людям с нарушениями интеллектуального развития.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Стoлото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося вклад в улучшение качества жизни россиян.

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